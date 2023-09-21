Неблагоприятные условия для рассеивания веществ в воздухе будут в Москве 21–22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в столичном воздухе с 18:00 по московскому времени 21 сентября до 10:00 по московскому времени 22 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга.

По информации ФГБУ "Центральное УГМС", условия будут неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В связи с этим департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в данный период в адрес предприятий – природопользователей столицы.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в четверг, 21 сентября, в Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Помимо этого, минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой и бархатной. Столбики термометров в центре Москвы не опустились ниже 16,2 градуса, на Балчуге – 16,7, в Тушине – 15,4.

Температура воздуха в столице обновила исторический максимум