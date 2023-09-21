Родительский комитет должен отчитываться за потраченные деньги класса – Роскачество

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Родительский комитет, занимаясь сбором средств на нужды класса, должен отчитываться о своих тратах. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

В организации напомнили, что принудительные поборы в школах запрещены, собирать деньги с родителей учеников можно только на добровольных началах. Обычно этим занимаются родительские комитеты, однако их полномочия каждая школа определяет самостоятельно.

Что касается сбора средств, то делать это дозволяется на основании обычной устной договоренности. Надежнее же будет составить письменный протокол с указанием размеров и целей взносов. Тем не менее в обоих случаях родительский комитет должен будет отчитываться о тратах.

Для получения отчета родителям нужно индивидуально или коллективно направить соответствующий запрос. Родительскому комитету в таком случае необходимо предоставить чеки, квитанции и выписки, доказывающие траты.

Если собиравшие деньги люди отказываются раскрывать, на что были потрачены средства, то можно попробовать обратиться в полицию или прокуратуру. Если это не поможет, то нужно обращаться в суд. Однако последнему потребуются доказательства, именно поэтому важно, чтобы существование родительского комитета было закреплено школьным внутренним актом.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, какие сборы в школе можно считать незаконными. В их числе она выделила сборы денег на благоустройство школьной территории, какие-либо совершенствования в классе, подарки учителям, рабочие тетради и прочее.