Врач объяснила вред ходунков для детей

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Обучение ребенка ходьбе с помощью ходунков является неправильным способом. Об этом "Газете.ру" сообщила заместитель главного врача по поликлинике в "СМ-Клинике" Ольга Попова.
По ее словам, несмотря на пользу предмета для родителей, он может нанести вред здоровью ребенка.
"Стадии своего развития от позиции лежа до вертикализации ребенок должен пройти самостоятельно и только тогда, когда к этому будет готов его организм", – сообщила эксперт.
В процессе взаимодействия с ходунками оказывается большая нагрузка на неокрепший позвоночник ребенка. Попова сообщила, что это может привести к нарушению осанки и последствиям в работе опорно-двигательного аппарата. При подтвержденном рахите использование ходунков запрещено, добавила она.
При отсутствии противопоказаний родители ребенок может обучаться в ходунках не более 15 минут от 3 до 4 раз в день, уточнила Попова.
"На самом деле, ходунки создают для ребенка иллюзию безопасного пространства, а также не дают развиваться чувству равновесия. Впоследствии эти "комфортные" условия помешают ребенку ходить самостоятельно, ведь правильно держать равновесие и падать благодаря ходункам он попросту не научится", – добавила эксперт.
Ранее руководитель методического отдела по английской программе Sun School Ирина Казакова сообщила, что начать изучение английского языка с ребенком можно, когда ему исполнится 7 лет.
Она пояснила, что маленькие дети, в отличие от взрослых, не боятся совершить ошибку в речи, у них нет языкового барьера. Вместе с тем Казакова добавила, что приступать к изучению иностранного языка можно в любом возрасте, отличаться в этом случае будут лишь методы.
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