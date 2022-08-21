В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки подтвердили 39 669 случаев заражения коронавирусом, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 853 пациентам по стране. Скончались 64 заболевших с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

По информации Оперштаба, за сутки выздоровели 22 236 пациентов после лечения от коронавируса. Всего COVID-19 в России перенесли 18 284 586 человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон" показывает большой потенциал изменчивости коронавируса. Он допустил появление более тяжелой мутации COVID-19.