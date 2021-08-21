Синоптики рассказали о погоде в столице 21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 21 августа, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, дождь и до 25 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северного направления, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе москвичи смогут ощутить первые признаки осени. Так, в понедельник, 23 августа, утром ожидается +10...+12 градусов, после полудня – около +20. Во вторник, 24 августа, температура воздуха продолжит падать: утром она снизится до +9...+11 градусов, а днем потеплеет всего до +16...+18 градусов.

По словам синоптика, 24 августа в столичном регионе наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов.

