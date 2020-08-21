В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице скончались 10 пациентов с COVID-19. Соответствующие данные предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
У всех умерших ранее подтвердили диагноз пневмония, а также был получен положительный результат тестов на коронавирус.
В Оперштабе напомнили москвичам, что при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – сказали в ведомстве. Общее число скончавшихся достигло 4720.
Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.
Стало известно, что экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года. "По мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение", – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ранее врач перечислил противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции. Эксперт пояснил, что в случае с вакциной от коронавируса будут работать такие же правила к применению, как и у других прививок.
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