Беременным рекомендовали воздержаться от поездок в Испанию

20:15
20:15
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/EPA/David Arquimbau Sintes
В Испании некачественная мясная продукция спровоцировала вспышку листериоза, подтверждены уже 150 случаев – в связи с этим Роспотребнадзор советует беременным женщинам отказаться от поездок в эту страну, пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши. Вместе с тем Роспотребнадзор призвал обращаться за медицинской помощью при появлении любых симптомов инфекционного заболевания, а при его развитии после возвращения из отпуска – "указать свое присутствие на неблагополучной по листериозу территории".
Также специалисты дали советы по профилактике болезни – стоит отказаться от употребления в пищу сырых молока и мяса, также лучше избегать воды из сомнительных источников. Кроме того, риски могут создавать рассольные сыры и сыровяленые мясные продукты. Предпочтение нужно отдавать прошедшей термическую обработку еде. Вместе с тем при выборе жилья имеет смысл проверять, не завелись ли в помещении грызуны.
Листериоз – это бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Основной механизм первичного заражения – употребление загрязненных пищевых продуктов, содержащих листерии в больших количествах. Инкубационный период может составлять до 45 дней. Основными признаками острой формы являются высокая температура, а также головные и мышечные боли.
По итогам 2018 года в России заболеваемость листериозом составила 0,05 случая на 100 тысяч населения, в Евросоюзе данный показатель в 15 раз выше.
Ранее стало известно, что производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания. Данные будут указывать на упаковке, речь идет о технических условиях и стандартах организации. Как рассказали в Роспотребнадзоре, инициатива рассматривается на площадке Евразийской экономической комиссии.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: