Беременным рекомендовали воздержаться от поездок в Испанию

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В Испании некачественная мясная продукция спровоцировала вспышку листериоза, подтверждены уже 150 случаев – в связи с этим Роспотребнадзор советует беременным женщинам отказаться от поездок в эту страну, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши. Вместе с тем Роспотребнадзор призвал обращаться за медицинской помощью при появлении любых симптомов инфекционного заболевания, а при его развитии после возвращения из отпуска – "указать свое присутствие на неблагополучной по листериозу территории".

Также специалисты дали советы по профилактике болезни – стоит отказаться от употребления в пищу сырых молока и мяса, также лучше избегать воды из сомнительных источников. Кроме того, риски могут создавать рассольные сыры и сыровяленые мясные продукты. Предпочтение нужно отдавать прошедшей термическую обработку еде. Вместе с тем при выборе жилья имеет смысл проверять, не завелись ли в помещении грызуны.

Листериоз – это бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Основной механизм первичного заражения – употребление загрязненных пищевых продуктов, содержащих листерии в больших количествах. Инкубационный период может составлять до 45 дней. Основными признаками острой формы являются высокая температура, а также головные и мышечные боли.

По итогам 2018 года в России заболеваемость листериозом составила 0,05 случая на 100 тысяч населения, в Евросоюзе данный показатель в 15 раз выше.

Ранее стало известно, что производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания. Данные будут указывать на упаковке, речь идет о технических условиях и стандартах организации. Как рассказали в Роспотребнадзоре, инициатива рассматривается на площадке Евразийской экономической комиссии.