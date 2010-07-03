Компании обяжут раскрывать стандарты производства продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания. Данные будут указывать на упаковке, речь идет о технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО). Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказали изданию в Роспотребнадзоре, инициатива рассматривается на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В министерстве сельского хозяйства инициативу поддержали. В пресс-службе ведомства сообщили, что соответствующий вопрос будет вынесен на рассмотрение коллегии ЕЭК в установленном порядке.

Эксперты отметили, что это позволит снизить количество фальсификата на рынке, поскольку надзорные органы и потребители получат информацию о продукте и смогут контролировать исполнение стандарта.

Отмечается, что странам-участницам ЕАЭС предложил обязать производителей указывать на упаковке данные о документе госстандарт Белоруссии. Ведомство предложило коллегам по ЕАЭС учесть этот пункт в плане разработки технических регламентов.

Сегодня ТУ и СТО – интеллектуальная собственность предприятий, которую они обычно не публикуют. Изготовители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке. Однако остальные производители сами решают, предоставлять или не предоставлять эту информацию.

