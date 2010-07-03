Эксперт оценил идею "первосентябрьского капитала"

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Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов прокомментировал ИА "НСН" предложение зампреда комитета ГД по образованию и науке Бориса Чернышова создать программу помощи "Первосентябрьский капитал", которая позволит всем семьям полноценно собрать ребенка в школу.

Эксперт не только поддержал идею "первосентябрьского капитала", но и призвал шагнуть дальше − ввести единый детский стандарт. Лишь комплексные меры помогут изменить демографическую ситуацию в стране, подчеркнул Крупнов.

По мнению эксперта, "проблема рождаемости связана с тем, что дети в многодетных семьях имеют значительно меньше возможностей для того уровня и качества жизни, который есть у детей из малодетных семей". Меры поддержки, подобные "первосентябрьскому капиталу", "выравнивают эту негативную дифференциацию", пояснил собеседник агентства.

"Таких капиталов надо вводить до десятка, чтобы задавать единый базовый минимальный стандарт жизни каждого ребенка", − заявил Крупнов.

Ранее в Госдуме предложили оказывать финансовую помощь семьям для сбора детей в школу. По словам депутата Бориса Чернышова, примерная стоимость комплекта школьника составила около 11,4 тысячи рублей, что является ощутимой суммой в бюджете многих семей. В связи с этим парламентарий высказал идею создать госпрограмму "Первосентябрьский капитал". Стоимость школьной корзины не должна превышать 25% от зарплаты родителей а остальные расходы должно взять на себя государство, считает Чернышов.