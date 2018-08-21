Участники православного молодежного форума бесплатно посетят выставки на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Участники III Международного православного молодежного форума, который пройдет в Москве 23 августа, смогут бесплатно посетить более 10 выставок на ВДНХ.
Участникам предложат послушать лекции ученых, богословов, бизнесменов и деятелей культуры. Также можно будет поучаствовать в 40 различных мастер-классах.
Участникам форума выдадут специальные бейджи, по которым они смогут бесплатно посетить выставки: "Сотый апрель" из собрания Государственного музея В.В. Маяковского и "Проверка на прочность" из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств в павильоне "Рабочий и колхозница"; экспозиция центра "Космонавтика и авиация" и выставка "Павильон "Космос": между небом и землей" в павильоне номер 34.
Кроме того, в список бесплатных выставок для участников вошли: "Курортная мода" из фонда Александра Васильева в павильоне номер 16; "Мяч круглый, поле ровное" в павильоне 67; экспозиция Политехнического музея "Россия делает сама" в павильоне 26; "Куклы 2.0", "Лабиринт истории", "Анна. Прибытие поезда", "Кино – это звезды" в павильоне номер 36; "Космическая эстафета" проекта "ВЗЛЕТ" в самолете Як-42.
Посетители увидят проекты храмов XXI века, протестируют виртуальную экскурсию по храму Преподобной Ефросинии и православное приложение для мобильных устройств.
Также посетители узнают, как устроен телевизионный процесс – начиная с поиска темы до полной реализации проекта. Бизнес-тренер проведет экскурс в мир новых электронных медиа и социальных сетей.
Ранее сообщалось, что Валерия Гай Германика стала спикером Международного православного молодежного форума. Режиссер расскажет на форуме о видеопроекте "Вера в большом городе" и о своем личном пути к Церкви и Богу.
Международный православный молодежный форум пройдет в павильоне номер 75 с 11:00 до 19:00.
Стать участником форума можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
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