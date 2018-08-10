Фото: ТАСС/Stoyan Vassev
Валерия Гай Германика стала спикером III Международного православного молодежного форума, который пройдет на ВДНХ 23 августа. Режиссер расскажет на форуме о видеопроекте "Вера в большом городе", а так же о своем личном пути к Церкви и Богу.
Посетителей форума ждут 20 открытых встреч с известными богословами, авторитетными учеными, деятелями культуры и искусства, бизнесменами и политиками.
Спикерами форума стали народная артистка России Илзе Лиепа, гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников, член Экспертного совета по корпоративному управлению ЦБ Андрей Гайдамака, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, а также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Они будут рассуждать, что значит быть христианином в XXI веке, какова роль Церкви в развитии современного общества.
Телеведущая и психотерапевт с 25-летним стажем Елена Новоселова объяснит, что такое "эмоциональный интеллект", как взаимодействуют наши разум и чувства. Протоиерей Димитрий Рощин, объяснит, как Церковь участвует в формировании современных интеллектуальных элит.
Посетители также смогут встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, научатся азам иконописи и реставрации деревянных церквей и увидят тактильные картины и автобус-храм.
Стать участником форума можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
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