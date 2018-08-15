На III православном молодежном форуме пройдут тренинги по работе на ТВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ для посетителей III Международного православного молодежного форума пройдут мастер-классы по работе на ТВ. Занятия проведут телеведущие Анастасия Трегубова и Сергей Малоземов, а также бизнес-тренер Антон Хреков.

Посетители узнают, как устроен телевизионный процесс – начиная с поиска темы до полной реализации проекта. Бизнес-тренер проведет экскурс в мир новых электронных медиа и социальных сетей. Особое внимание на мастер-классах уделят видеоконтенту – самому популярному на сегодняшний день медиаформату.

Участие в тренингах смогут принять все желающие. Занятия будут проходить 23 августа в секции "Миссионерство" павильона №75.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика стала спикером III Международного православного молодежного форума. Режиссер расскажет на форуме о видеопроекте "Вера в большом городе", а так же о своем личном пути к Церкви и Богу.

Стать участником форума можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.