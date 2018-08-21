Ученые выяснили, что происходит с микрофлорой кишечника во время диет

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Ученые Балтийского федерального университета имени Канта совместно с коллегами из других российских вузов выяснили, как меняется микрофлора кишечника при краткосрочном изменении диеты. Согласно выводам исследователей, двух недель сбалансированного питания достаточно, чтобы координально изменить состав микроорганизмов в кишечнике, передает РИА Новости.

"Сама идея эксперимента сформулирована нашими партнерами, мы лишь технически реализовали этапы исследования", – рассказал один из авторов проекта, сотрудник Института живых систем БФУ Алексей Корженков.

На первом этапе участники прошли анкетирование, где указали количество и регулярность потребления тех или иных продуктов. После этого, они рассказали о своих вредных привычках, продолжительности сна и принимаемых лекарствах.

На следующей стадии ученые провели клинический анализ микробиоты кишечника респондентов и разработали индивидуальную диету для каждого. Спустя 14 суток ученые провели повторный анализ и сравнили результаты. Как оказалось, что даже двухнедельная диета оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника.

В эксперименте участвовали 110 мужчин и 97 женщин в возрасте от 18 до 64 лет. Разработанная система питания для них включала индивидуальный и базовый набор рекомендаций.

Ученые предложили всем добровольцам уменьшить в своем рационе количество сахара, соли и насыщенных жиров. Кроме того, они посоветовали снизить потребление калорийной пищи, которая не приносит пользы и соблюдать водный баланс. Индивидуальная часть диеты строилась на основе личных качеств испытуемыми.

Сравнить результаты до и после диеты ученые смогли при помощи коэффициента сходства Брея – Кертиса. Он рассчитывается через численность видов, уникальных и общих для двух групп, изменяясь от 0 (абсолютно идентичный состав) до 1 (абсолютно различный состав). В эксперименте коэффициент схожести микрофлоры кишечника до и после диеты оказался равным 0,45. А показатель группы, которая питалась по обычному меню, оказался в два раза меньше – 0,26.

По словам специалистов, результаты исследования могут подтолкнуть к созданию на основе полученных данных о микрофлоре кишечника эффективных индивидуальных диет. Данные эксперимента опубликованы в журнале Nutrients.

Эксперимент проходил при участии Университета ИТМО, МФТИ, Новосибирского государственного университета, Медико-генетического научного центра, Университета Джорджа Мейсона, Гронингенского университета и Института микробиологии имени Виноградского РАН.

Ранее исследователи британского университета Бата пришли к выводу, что завтрак перед тренировкой способствует сжиганию углеводов и помогает организму быстрее усваивать пищу.