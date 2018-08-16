Ученые рассказали о пользе завтрака перед тренировкой

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Специалисты из университета Бата в Великобритании пришли к выводу, что завтрак перед тренировкой способствует сжиганию углеводов и помогает организму быстрее усваивать пищу. В эксперименте, который провели ученые, участвовали 12 добровольцев, передает "Мир 24".
Перед часовым занятием на велотренажере некоторые ели овсяную кашу с молоком, другие оставались голодными. Промежуток между приемом пищи и физкультурой составлял два-три часа.
После эксперимента у участников измеряли содержание глюкозы в крови и гликогена в мышцах.
У испытуемых, которые завтракали, углеводы в организме сжигались быстрее, а уровень сахара в крови снижался. Пища, которую они принимали после занятий спортом, усваивалась быстрее.
Ранее специалисты из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне сообщили, что употребление четырех чашек кофе в день защищает работу сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кофеин запускает процесс, улучшающий функции клеток, которые выстилают стенки сосудов изнутри.
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