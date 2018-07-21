Китайские ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

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Уровень смертности среди мужчин и женщин можно снизить благодаря потреблению рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами. К таким выводам пришли ученые из КНР; результаты 16-летнего исследования опубликованы в издании Journal of Internal Medicine.
Опыт проводился на 240 тысячах мужчин и 180 тысячах женщин. Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.
Как оказалось, регулярно употребляющие рыбу мужчины на десять процентов реже страдали от заболеваний сосудов. У женщин снижался риск заболевания болезнью Альцгеймера. При этом эксперты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, существенно сокращают срок жизни. Такие жиры содержатся в гамбургерах, картошке фри, пицце, майонезе, чипсах и некоторых других продуктах. Дело в том, что организм человека не приучен к переработке трансжиров и, получая их, он вырабатывает холестерин.
Также ранее диетологи опровергли убеждения об исключительной полезности каш, составив рейтинг самых вредных круп. Их отличает высокий гликемический индекс и небольшое содержание клетчатки.
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