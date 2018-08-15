Диетологи посоветовали не увлекаться арбузной диетой в сезон бахчевых

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Диетологи в сезон бахчевых советуют не увлекаться арбузной диетой. Об этом заявил главный врач клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов, сообщает Агентство "Москва".
По словам эксперта, можно устраивать арбузные "разгрузочные" дни, но не больше одного или двух раз в неделю. Он отметил, что арбуз содержит достаточно мало калорий – до 35 га 100 граммов. Также ягода богата витаминами, минералами, фруктозой, сахарозой и пищевыми волокнами. При этом содержание витаминов в арбузе незначительно по сравнению с дневной нормой потребления.
В "разгрузочные" дни диетолог посоветовал съедать до 1,5 килограмма арбуза. Он добавил, что диетологи рекомендуют в сезон бахчевых заменять те или иные блюда арбузом. В этом случае можно съедать около 200 граммов арбуза в день.
Как правильно выбрать арбуз
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: