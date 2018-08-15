Диетологи посоветовали не увлекаться арбузной диетой в сезон бахчевых

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Диетологи в сезон бахчевых советуют не увлекаться арбузной диетой. Об этом заявил главный врач клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов, сообщает Агентство "Москва".

По словам эксперта, можно устраивать арбузные "разгрузочные" дни, но не больше одного или двух раз в неделю. Он отметил, что арбуз содержит достаточно мало калорий – до 35 га 100 граммов. Также ягода богата витаминами, минералами, фруктозой, сахарозой и пищевыми волокнами. При этом содержание витаминов в арбузе незначительно по сравнению с дневной нормой потребления.

В "разгрузочные" дни диетолог посоветовал съедать до 1,5 килограмма арбуза. Он добавил, что диетологи рекомендуют в сезон бахчевых заменять те или иные блюда арбузом. В этом случае можно съедать около 200 граммов арбуза в день.