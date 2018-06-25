Качаем пресс правильно

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Незнание законов не освобождает от ответственности – говорят юристы. А незнание анатомии приводит к травмам и разочарованию тех, кто активно тренируется, но не видит долгожданного результата. Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему большинство посетителей фитнес-клубов, которые тренируют мышцы живота, в результате не только не видят вожделенные кубики, но и часто получают травму спины.

Ученье – свет, а неученье – травма, перефразируем так известное выражение. Когда человек хочет научиться готовить, он открывает "Книгу о вкусной и здоровой пище" и, внимательно соблюдая все рекомендации, начинает готовить то или иное блюдо. Когда у человека что-то болит, он идет к врачу, а не занимается самолечением. Но как только речь заходит о тренировках, потенциальный посетитель фитнес-клуба просто идет в зал и начинает что-то делать, опираясь на свои "как бы знания", полученные еще в школе или посредством Интернета. А теперь просто задумайтесь: у человека 220 костей и 600 мышц, сколько из них вы помните?

Понятно, что для качественной и безопасной тренировки знать все мышцы и кости не обязательно. Но просто необходимо понимать, как, в какой плоскости, с каким темпом нужно прорабатывать ту или иную мышцу или мышечную группу. Поэтому в этом обзоре я сделаю акцент на тренировке мышц брюшного пресса как области, которой уделяет внимание абсолютно каждый посетитель фитнес-клубов.

Когда мы слышим слово "пресс", то сразу думаем о животе. Действительно, пресс – это наш живот, а точнее, как многие думают, прямая мышца живота. Именно она при хорошей проработке и правильном питании должна быть в виде кубиков. Но давайте все-таки действительно разберемся, а что же такое на самом деле брюшной пресс?

Брюшной пресс — это целый комплекс мышц, ограничивающий брюшную полость, он включает в себя прямую и поперечные мышцы живота, внутренние и наружные косые мышцы живота, со стороны спины – квадратные мышцы поясницы, а также диафрагму и мышцы тазового дна. Это некая капсула, которая окружает органы брюшной полости. Из всех вышеупомянутых нас, в первую очередь, интересуют прямая и косые мышцы живота. Те самые, которые визуально и делают наш живот красивым.

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А теперь давайте разберем основные ошибки и заблуждения при тренировке данных мышц:

1. Все мы в школе выполняли такое движение: ложились на пол, одноклассник держал нам ноги, а мы поднимались всем корпусом до коленей и быстро возвращались назад. С возрастом абсолютно любой человек, особенно если у него с годами появился большой живот, при попытке сделать такое упражнение почувствует боли в спине. Да-да, именно в спине! Почему? Все просто.

Прямая мышца живота, которая крепится к ребрам сверху и к костям таза снизу, выполняет очень короткую, динамическую функцию. Она тянет при сокращении либо ребра в сторону таза, либо таз в сторону ребер. Сложно? Давайте попробуем это почувствовать.

Ложитесь на пол, опустите ладони на живот, а теперь медленно округлите спину так, чтобы поясница осталась на полу. Когда вы сделаете это движение, то почувствуете пальцами, как живот полностью сократился. И если вы продолжите отрывать спину от пола, ваши ребра не сдавят живот сильнее, подъем корпуса будет происходить за счет так называемых сгибателей спины.

А зачем нам тренировать мышцы спины, если нам нужен живот? Более того, у тех людей, которые много лет не тренировались или имеют лишний вес, именно подъемы корпуса вызывают серьезные проблемы со спиной, о чем я говорил ранее.

2. Многие посетители фитнес-клубов, особенно в борьбе с "жирными" боками, начинают как бы качать косые мышцы живота, выполняя разного рода повороты или наклоны корпуса в стороны. Часто они используют специальные тренажеры или дополнительное отягощение, чтобы усилить эффект.

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Но, во-первых, такая нагрузка потенциально травмоопасна для позвоночника. Сильную перегрузку получает небольшой отдел позвоночного столба, что может спровоцировать межпозвонковую протрузию или грыжу. Во-вторых, если интенсивно тренировать косые мышцы живота, то они начинают увеличиваться в размерах, как и любые другие мышцы, что может визуально сильно испортить красивую "осиную" талию у девушек.

3. Но самая распространенная ошибка – вера многих посетителей в то, что регулярная упорная тренировка мышц живота поможет согнать слои "прилипшего" жира с данной области и позволит наконец-то увидеть вожделенные кубики. Здесь работает правило, которое сейчас разочарует большинство читателей: жир локально не горит.

Другими словами: если у вас на животе, бедрах или ягодицах появились излишки жира, то сколько бы подходов, повторений или упражнений на них вы ни выполняли, без соблюдения качественной диеты и регулярного проведения дополнительных аэробных (кардио) тренировок, вы не похудеете. Снижение жировой массы тела – это глобальный процесс, требующий комплексного воздействия, терпения и усидчивости.

Более подробно о том, как тренироваться, чтобы действительно худеть, я расскажу в своем следующем обзоре.