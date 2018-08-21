Рестораторов просят приостановить работу летних веранд из-за грозы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичный департамент торговли и услуг просит рестораторов приостановить работу летних веранд в связи с ухудшением погодных условий, заявили в пресс-службе ведомства.
"Необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, так как по предупреждению МЧС в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер до 20 метров в секунду", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
Как отметили в столичном МЧС, в регионе ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер и град. Погода испортится уже в ближайшие один-два часа. Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности.
Кроме того, синоптики предупредили горожан о том, что в столице ожидается похолодание. Регион пересечет холодный атмосферный фронт. Прохлада сохранится в городе до конца рабочей недели.
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