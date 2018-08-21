Названа стоимость самого дешевого букета к 1 сентября

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Самый дешевый букет к 1 сентября стоит около 500 рублей, сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Все зависит от того, что захотят родители, какой подарок сделать для учителей. Что касается цветов, то ассортимент у нас очень широкий, большой, начиная от традиционных осенних цветов – гладиолусы, астры, кончая пионами, розами. Выбор большой", – цитирует собеседницу Агентство "Москва".

Традиционно популярностью к Дню знаний пользуются хризантемы, поскольку они долго стоят, отметила Сафронова. Для любимых учителей дети выбирают особенные букеты. В них используют ягоды барбариса, рябины, калины, иногда фрукты – яблоки или груши, добавила эксперт.

В 2018 году дети пойдут в школы 3 сентября, поскольку первое число месяца выпало на субботу, которая в столице считается неучебным днем.

В выходные в столичных парках организуют программу для всех, кому предстоит начать новый учебный год. Там состоятся мастер-классы, викторины и концерты военных оркестров фестиваля "Спасская башня".