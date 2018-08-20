Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября

Предшкольная лихорадка в самом разгаре. Родители рассчитывают бюджет для покупки новой формы, обуви и рюкзака. Сколько стоит в этом году собрать ребенка к 1 сентября – подсчитал телеканал Москва 24.

Анастасия Голубева готовит старшую дочь к школе. Алена идет во второй класс, но к 1 сентября покупать новую форму ей мама пока не собирается. Говорит, что это не рентабельно.

"В прошлом году мы после 1 сентября пошли в магазин, там были мегаскидки, на 1 сентября пойдем в том, что осталось, – делится она. – Осталась юбка и блузка. На вещах есть небольшие изъяны показывает Алена. Но если особо не присматриваться, то они незаметны".

А мама девятилетней Оли идет покупать новые вещи. Елена Тимченко признается, что в преддверии 1 сентября найти что-то не очень дорогое и модное непросто, но она постарается. С тремя детьми женщина штурмует магазины. Сначала выбирает все для маленькой дочки.

Нарядный сарафан стоит 2,5 тысячи рублей и еще 1,5 тысячи – блузка. Другой комплект – юбку и белую кофту – можно купить за две тысячи. Елена взяла небольшой тайм-аут, отправилась смотреть обувь к школе старшим сыновьям. У одного из двойняшек – Жени взгляд упал на малиновые кроссовки, они стоят больше четырех тысяч, но маме это не по карману. Променад по магазинам продолжается.

Помимо формы, делится Елена, дочке необходимо купить и школьный рюкзак. Оля еще издалека приметила ранец с кошкой, удобно и красиво, но цена кусается – пять тысяч рублей. В соседнем магазине все дешевле – здесь аналогичный портфель можно купить за 800. Многодетную маму такая разница приятно удивила, но взять его она пока не решилась.

Из всего запланированного Елене удалось купить лишь кроссовки для одного из сыновей, нашла хорошего качества – еще и с 70-процентной скидкой. Остальное будет покупать в середине сентября, как и Анастасия. Так и нервов меньше потратит в очередях, и деньги сэкономит.

Президент ассоциации предприятий и индустрии детских товаров Антонина Цыцулина рассказала об увеличении спроса на товары.

"Увеличение спроса есть, сейчас сезон горячий последние дни, родители привозят детей из летних лагерей, от бабушек и дедушек", – сказала она.

Школьная лихорадка начинается за две недели до 1 сентября, говорят эксперты. И многих родителей рост цен в этом году не особо смущает.

Специалисты даже составили таблицу. Так, например в 2017 году школьная форма стоила в среднем 1,5 тысячи, в этом подорожала на 300 рублей. Брюки можно было купить за 1200 рублей, сейчас уже они стоят примерно 1400. Рюкзаки стали дороже на 100 рублей, так же, как и пеналы. Поэтому когда и что покупать каждый родитель решает сам. Имеет ли смысл все брать сейчас, или же лучше подождать, когда цены на товары после начала учебного года немного упадут.

Бесплатные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в 10 столичных парках, подведомственных департаменту культуры. Большинство площадок организуют мероприятия 1 сентября, а на следующий день школьников ждут в парках "У Джамгаровского пруда" и "Красная пресня".