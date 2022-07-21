Невролог назвал неровную походку признаком болезни Паркинсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-невролог Ариф Далви назвал проблемы с сохранением равновесия при ходьбе одним из первых признаков развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

К нарушениям походки специалист отнес замедленные движения, тремор и скованность мышц, а также застывшее выражение лица.

Менее очевидными симптомами болезни Паркинсона, по словам Далви, относятся ухудшение памяти и обоняния и проблемы с выводящими системами организма – недержание мочи и замедление работы кишечника.

Кроме того, следует обратить внимание на тревожность и повышенную потливость в совокупности с другими признаками заболевания.

Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина ранее рассказала, что коронавирус может стать одним из толчков к развитию болезни Паркинсона.