Названы три изменения в голосе, указывающие на болезнь Паркинсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У людей с болезнью Паркинсона голос становится тише или сначала он очень громкий, но затем затихает, сообщает News.ru.

Также, по словам специалистов, речь пациентов с такой болезнью может быть монотонной в связи с тем, что страдающие от этого заболевания не могут контролировать уровень громкости и эмоциональность. Помимо этого, о развитии заболевания может говорить заикание.

Болезнь Паркинсона – это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, которому больше подвержены люди пожилого возраста. Его основными признаками являются мышечная ригидность, гипокинезия и постуральная неустойчивость.

Болезнь Паркинсона неизлечима, однако есть способы сделать лучше качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни. На сегодняшний день в мире больны около 10 миллионов человек. Хотя она проявляется с возрастом, до 50 лет ее выявляют только у 4% людей, и мужчины подвержены в 1,5 раза чаще женщин.

Ранее врач-терапевт Азизхон Аскаров сообщил, что также и тремор рук может свидетельствовать о болезни Паркинсона.