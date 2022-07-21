Сайт "Вечерней Москвы" запустил бота в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Любой желающий сможет поделиться событиями городской жизни с помощью телеграм-бота, сообщает "Вечерняя Москва".

"Если вы увидели или узнали что-то интересное, присылайте новости нам с указанием адреса и места события. Это могут быть милые фото и видео с котиками на улицах Москвы, смешные ситуации с участием горожан, данные о происшествиях, ДТП и пожарах", – пояснили в издании.

Перед публикацией информацию проверят, а затем разместят на сайте и в соцсетях ВМ.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что мессенджер предоставляет компании Google личные данные пользователей. Заявление, что соцсеть автоматически отправляет голосовые сообщения пользователей компании Google, сделали некоторые телеграм-каналы. При этом Дуров пояснил, что получатели голосовых сообщений могут пересылать их кому угодно, в том числе ботам для последующего преобразования в текст.

