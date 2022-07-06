Медиапроект "Сортировочная" телеканала Москва 24 стал победителем конкурса "Герои пера"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Медиапроект "Сортировочная" телеканала Москва 24 стал победителем конкурса социальной журналистики "Герои пера" в номинации "За социальное партнерство".

Церемония награждения состоялась в среду, 6 июля, в пространстве "Благосфера". Участие в ней приняли представители фондов и волонтерских организаций России, известные общественные деятели и журналисты. Всего финалистами в этом году стали представители 31 СМИ из 24 городов.

Автором и ведущим проекта "Сортировочная" является Борис Лорер. В каждом выпуске он простым языком рассказывает об экологии – от истории мировых экологических катастроф до практических бытовых советов по сортировке мусора дома.

Ранее Борис Лорер на площадке арт-школы экологии на "Тавриде" рассказал о развитии этой сферы в жизни и появлении таких профессий, как экоинспектор, экоконсультант и экоблогер. По его словам, сегодня формируется новая культура отношения к окружающей среде и обращения с отходами.

