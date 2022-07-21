Россиянам объяснили опасность шаблонных договоров из Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскачество предупредило россиян об опасности применения шаблонных версий договоров из Сети, поскольку в них могут встречаться ошибки, а условия для сторон могут оказаться неравными. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В целом ряде случаев такие безликие договоры приведут к проблемам. Большинство договоров рекомендуется составлять строго индивидуально (поставка, мена, дарение, перевозка, транспортная экспедиция и не только) с учетом целей и задач, которые необходимо решить сторонам по договору", – заявил начальник отдела по защите прав потребителей Сергей Солодский.

В шаблонных вариантах договоров можно столкнуться с нечеткой формулировкой предмета договора, а также устаревшими или неверными законодательными аспектами. Кроме того, существует риск назначения неразумных мер ответственности сторон.

Специалисты Роскачества также призвали не пользоваться шаблонами даже от справочно-правовых систем. В качестве примера таких платформ были приведены сервисы "Гарант" и "Консультант Плюс".

Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали распространенные схемы обмана через популярные мессенджеры. Чаще всего угрозу представляют копии аккаунтов участников разных чатов, фейковые профили банков и фишинговые инструменты.