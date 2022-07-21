В Москве за сутки госпитализировали 179 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 179 человек с коронавирусом, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в городе выявили 1 763 новых случая COVID-19, умерли 10 человек. Болезнь перебороли еще 875 человек.

Накануне в Москве выявили 1 670 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 793 210 случаев коронавируса, выздоровели 2 597 007 человек, умерли 44 358 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве подвида штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту. Уточнялось, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

Позднее вирусолог Сергей Нетесов назвал причину позднего появления "Кентавра" в России. Он объяснил, что это произошло из-за ограниченного международного авиасообщения. По словам эксперта, он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется быстрее.

Нетесов предупредил, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.

