Эксперт перечислил минусы программы по субсидированию аренды жилья для молодежи

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В России хотят запустить программу, по которой государство будет оплачивать половину арендной стоимости квартиры, однако взамен деньги на первоначальный взнос для приобретения квартиры по ипотеке должны откладываться. Молодым людям стоит продумать все механизмы регулирования такой программы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на эксперта Дмитрия Михеева.

Он отметил, что молодежи стоит подумать над заключением договора с Минстроем РФ. По словам эксперта, существует риск роста стоимости арендного жилья на рынке.

"Должны быть какие-то условия: какая должна быть квартира, какая стоимость аренды. Также наверняка вопрос будет в том, чтобы это был официальный съем жилья. А у нас, наверное, 70% арендаторов не хотят платить налог и заключают это дело на коленке", – подчеркнул собеседник издания.

По словам Михеева, необходимо обратить внимание на снижение ставки по ипотеке, поскольку жилье станет более доступным.

Предложение создать программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи ранее представили в российском Минстрое. Замглавы министерства Никита Стасишин заявил, что ключевым условием для участия в программе станет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке.

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