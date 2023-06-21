Аналитики внесли в список антистресс-вакансий тестировщика романтики и няню для индоуток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аналитики назвали антистресс-вакансии с зарплатой от 18 до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает RT.

В список они внесли тестировщика романтики, который может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Создателям игры для влюбленных требуется ответственная пара, которая будет заниматься тестированием заданий и писать отчеты о своих состоянии и эмоциях. В список также попал турист – исследователь Казани, который будет фотографировать и отмечать объекты города.

Зарплата няни для индоуток может составлять от 30 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен будет проживать на туристической базе в Кемерове, кормить и поить индоуток. В Удмуртии требуется цветовод в цирк с зарплатой от 18 до 20 тысяч рублей.

Лесопатолог, который требуется в гольф-клубе, будет получать от 40 до 45 тысяч рублей. Кроме того, в список включили охотника за северным сиянием, сборщика грибов, мангальщика и лошадиного тренера.

Ранее стало известно, что первое место в России в списке вакансий, которые больше всего выросли по объему заработной платы, стали менеджеры по рекламе. Зарплаты менеджеров по рекламе выросли на 68% в преддверии лета. Следом за ними расположились актеры с ростом дохода на 64%.

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