06:26Общество
Москвичам рассказали о погоде 21 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
В среду, 21 июня, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 2 градусов.
Ранее в МЧС предупредили москвичей, что с 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды.
До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 21 июня
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