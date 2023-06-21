Москвичам рассказали о погоде 21 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В среду, 21 июня, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 2 градусов.

Ранее в МЧС предупредили москвичей, что с 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 21 июня