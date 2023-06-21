В Гидрометцентре предупредили о приближающихся заморозках в четырех регионах РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях России прогнозируются заморозки до минус 2 градусов ночью 21 и 22 июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. По словам синоптика, заморозки в этих регионах в подобный период – крайне редкое явление.

Вильфанд также порекомендовал владельцам дачных участков принять необходимые меры, чтобы защитить урожай. К примеру, дачники могут обильно увлажнить почву.

Ранее Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре до плюс 28–36 градусов в некоторых регионах России в ближайшие дни.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в пятницу, 23 июня, в Москве ожидается небольшое похолодание.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу