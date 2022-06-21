Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Выздоровел 191 человек. В общей сложности количество вылечившихся достигло более 2,5 миллиона человек.

При этом в городе выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 14 пациентов.

В России за последние сутки госпитализировали 1 501 человека с диагностированным COVID-19. По данным Оперштаба, прирост больных, которым потребовалась помощь в стационаре, зафиксирован в 68 субъектах РФ.

