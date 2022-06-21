В России госпитализировали 1 501 человека с COVID-19 за сутки

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В России за последние сутки госпитализировали 1 501 человека с диагностированным COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Как отмечается, рост числа госпитализаций относительно показателя 20 июня вырос на 139%.

По данным Оперштаба, прирост больных, которым потребовалась помощь в стационаре, зафиксирован в 68 субъектах РФ. Снижение этого показателя подтверждено в семи регионах России, в десяти ситуация не изменилась.

За последние сутки выздоровели 3 440 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в РФ переболели 17 828 837 человек.

Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране подтвердились 2 500 новых случаев COVID-19. Еще 60 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус скончались.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. В частности, список препаратов расширен назальной вакциной от COVID-19.