В России госпитализировали 1 501 человека с COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки госпитализировали 1 501 человека с диагностированным COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с коронавирусом.
Как отмечается, рост числа госпитализаций относительно показателя 20 июня вырос на 139%.
По данным Оперштаба, прирост больных, которым потребовалась помощь в стационаре, зафиксирован в 68 субъектах РФ. Снижение этого показателя подтверждено в семи регионах России, в десяти ситуация не изменилась.
За последние сутки выздоровели 3 440 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в РФ переболели 17 828 837 человек.
Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране подтвердились 2 500 новых случаев COVID-19. Еще 60 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус скончались.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. В частности, список препаратов расширен назальной вакциной от COVID-19.
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