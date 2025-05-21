Участниками второго потока "Времени героев" стали 85 человек

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Во второй поток президентской образовательной программы "Время героев" попали 85 человек. Об этом сообщается на сайте проекта.

По словам первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, на второй поток было подано 21 644 заявки.

"Более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Напомню, что среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы", – отметил он.

Кроме того, как подчеркнул Кириенко, был заметен значительный рост числа кандидатов с самыми высокими государственными наградами, включая Героев России и кавалеров ордена Мужества. Он уточнил, что 37 участников были отобраны из подавших заявки в первой волне, еще 48 подали их во второй.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров добавил, что 42 участника первого потока проекта удостоились назначений в органы исполнительной и законодательной власти, а также в корпорации.

"Мы видим, что все без исключения участники программы – это очень мотивированные, талантливые и ответственные люди, готовые с полной самоотдачей служить своей Родине", – заключил он.

Ранее Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии. В новой должности он вместе с командой планирует направить усилия на адаптацию участников СВО к мирной и комфортной жизни.

