Стилист Шерипова назвала гладиаторы и лоферы обувными трендами этого лета

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Гладиаторы, лоферы, сандалии и кроссовки остаются главными обувными трендами лета 2024 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта в области моды и искусства Елену Шерипову.

Она отметила, что в этом году обувные тренды становятся игривыми, смелыми и утонченными. По словам эксперта, выделиться из толпы в летнем сезоне можно с помощью эклектичных принтов и футуристических форматов обуви. Модными по-прежнему останутся сандалии и босоножки, кроссовки и кеды, а также туфли нюдовых оттенков и в черном цвете.

Выбирая обувь на лето, Шерипова посоветовала присмотреться к ботильонам и гладиаторам. Необычные ремешки и металлическая фурнитура сделают последние незаменимыми в летнем гардеробе.

"Не забываем и о практичности: легкие лоферы и мокасины станут отличным выбором для городского жителя. Они идеально сочетаются как с джинсами, так и с летними платьями, обеспечивая комфорт в течение всего дня", – отметила стилист.

В заключение Шерипова рекомендовала выбирать обувь, которая будет вдохновлять на новые свершения и позволит выразить уникальность.

Ранее персональный имиджмейкер-стилист Ольга Токмакова рассказала, что в этом сезоне самыми модными будут платья с разрезами и вырезами по бокам, а также модели асимметричного кроя. Например, с бретелью только на одном плече. При этом покупать облегающие модели специалист не советовала, поскольку они сейчас не в моде.

