В ГД предложили наказывать 4 годами тюрьмы за проникновение на охраняемые объекты

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов выступил с инициативой наказывать до четырех лет лишением свободы за проникновение на охраняемые объекты, сообщает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью УК РФ. Согласно ей, за незаконное проникновение на охраняемый объект грозит штраф до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, а также ограничение свободы до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в случае неоднократного проникновения на объект, совершенного группой лиц по предварительному сговору или с умышленным созданием угрозы распространения информации, содержащую гостайну, предусмотрен штраф в размере до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо лишением свободы на срок до 4 лет.

Из документа следует, что необходимо дополнить статью квалифицирующим признаком – важный гособъект, спецгруз, сооружение на коммуникациях, благодаря чему достаточно повысится эффективность профилактических мер по обеспечению надежной охраны.

По словам Кузнецова, создание данного проекта закона можно объяснить ростом террористических и экстремистских угроз на охраняемых объектах на фоне спецоперации РФ по защите ЛНР и ДНР.

"Наша задача – принять оперативные меры реагирования на законодательном уровне. Защитить территории, где расположены объекты оборонно-промышленного комплекса, критически важные для экономики и обороноспособности государства, защитить население и гражданские объекты от незаконного вторжения преступников", – заключил Кузнецов.

Ранее в ЛДПР предложили ввести смертную казнь для украинских боевиков, пытавших военных РФ. При этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не исключил возвращения смертной казни в РФ после выхода страны из Совета Европы. По его словам, это сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей.