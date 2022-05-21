В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 74 пациента. Об этом сообщает Оперштаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

По выздоровлении из больниц были выписаны 353 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

За сутки выявили 337 новых случаев заражения COVID-19. Скончались за минувшие 24 часа 15 пациентов.

Ранее главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что необходимые эпидемиологические нормы в период вакцинации от COVID-19 москвичей были достигнуты. Она подчеркнула, что пандемия продемонстрировала необходимость обсуждения нового подхода к вакцинации.

