Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 21 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В Московском регионе ожидается сухая и солнечная погода. Воздух после полудня прогреется до +15...+17 градусов в столице и до +12...+17 – по области. Ветер восточного, юго-восточного направления 3–8 м/с. Атмосферное давление в норме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кислородный режим благоприятный, в утренние часы содержание кислорода в приземном слое воздуха выше климатических значений.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.