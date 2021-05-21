Эстонский журналист рассказал, что в русских "веселит европейцев"

Фото: depositphotos/Subbotina
Эстонский журналист перечислил особенности россиян, которые вызывают улыбку и недоумение у европейцев. Статья опубликована в газете Postimees.
Автор статьи отметил, что русские якобы носят яркую и непрактичную одежду. По его мнению, они гоняются за брендами. Также журналист отметил, что у россиян нет чувства меры, поскольку они могут надевать короткие платья с яркими принтами, стразами и пайетками, делать сложные прически и яркий макияж.
Также, по мнению журналиста, европейцы не понимают, почему в России покупают шубы, поскольку этот вид верхней одежды можно заменить пуховиком.
"Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее. Однако, если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление", – отметил эстонский журналист.
Кроме того, он выразил недоумение из-за того, что русские ходят на пляже в плавках или в бикини. По его словам, европейцы купаются в шортах и закрытых купальниках.
Также русских людей отличает то, что дома они ходят в халатах. При этом европейцы носят одежду, в которой можно сразу выйти на улицу.
Ранее британская журналистка Лиза Хейзлдайн объяснила, почему россияне любят укроп.
Она сообщила, что на Западе с укропом знакомы те, кто пробовал ряд особенных блюд. В России же, по словам журналистки, его любят настолько, что российские космонавты якобы просили доставить его на Международную космическую станцию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: