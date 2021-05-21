Эстонский журналист рассказал, что в русских "веселит европейцев"

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Эстонский журналист перечислил особенности россиян, которые вызывают улыбку и недоумение у европейцев. Статья опубликована в газете Postimees.

Автор статьи отметил, что русские якобы носят яркую и непрактичную одежду. По его мнению, они гоняются за брендами. Также журналист отметил, что у россиян нет чувства меры, поскольку они могут надевать короткие платья с яркими принтами, стразами и пайетками, делать сложные прически и яркий макияж.



Также, по мнению журналиста, европейцы не понимают, почему в России покупают шубы, поскольку этот вид верхней одежды можно заменить пуховиком.

"Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее. Однако, если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление", – отметил эстонский журналист.

Кроме того, он выразил недоумение из-за того, что русские ходят на пляже в плавках или в бикини. По его словам, европейцы купаются в шортах и закрытых купальниках.

Также русских людей отличает то, что дома они ходят в халатах. При этом европейцы носят одежду, в которой можно сразу выйти на улицу.

Ранее британская журналистка Лиза Хейзлдайн объяснила, почему россияне любят укроп.

Она сообщила, что на Западе с укропом знакомы те, кто пробовал ряд особенных блюд. В России же, по словам журналистки, его любят настолько, что российские космонавты якобы просили доставить его на Международную космическую станцию.

