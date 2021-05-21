Назван средний чек при покупке букета на последний звонок

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В этом году покупка букета на последний звонок обойдется школьникам на 3% дешевле, чем в прошлом. В среднем его стоимость составит 987 рублей, сообщает ТАСС.
Согласно исследованию IT-компании "Эвотор", самые дешевые цветы в преддверии выпускных отмечены в Пермском крае – 660 рублей, а самые дорогие в Москве – 1 401 рубль.
В Санкт-Петербурге также не получится сэкономить на букете, там он обойдется в 1 124 рубля. Немногим ниже его стоимость в Ханты-Мансийском автономном округе – 1 327 рублей.
Цветы меньше тысячи рублей можно будет купить в Красноярском крае – 995 рублей, а также в Нижегородской области – 992 рубля. Недорогие букеты есть и в Калининградской области – 741 рубль или в Башкортостане – 732 рубля.
Для анализа использовались данные чеков смарт-терминалов "Эвотор" в специализированных магазинах цветов с 1 по 19 мая 2021 и 2020 годов.
Ранее экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров. По словам специалистов, это может привести к появлению двух тонн неперарабатываемого пластика и латекса.
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