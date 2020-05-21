Рекордно низкий индекс самоизоляции держится в Москве третий день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Индекс самоизоляции днем в Москве составил 2,1 балла из пяти возможных, передает ИА "НСН" со ссылкой на статистику компании "Яндекс".

Во вторник и среду днем индекс был равен также уровню 2,0. Такие показатели означают, что большинство граждан сейчас находятся на улице.

В Москве действуют ограничительные меры до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.

В Москве и области также необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.

