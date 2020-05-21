Пользователи Сети решили узнать, каким диваном они являются

В интернете выясняют, кто какой диван

В интернете появился новый флешмоб, в рамках которого люди выясняют, какой они диван.

В рамках челленджа люди вбивают в поисковую систему свое имя рядом со словом "диван". Получившимися результатами пользователи делятся в соцсетях.

Больше всего повезло людям по имени Иван. В честь этого имени названа целая компания по производству диванов. А вот диван по имени Ася и вовсе оказался в форме медвежонка.

Ранее в Сети объявили необычный кулинарный флешмоб. Пользователи начали выпекать хлебные изделия в форме лягушки и делиться ими в социальных сетях.