Академик Онищенко: заявления США о лабораторном происхождении COVID-19 юридически ничтожны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявления США о лабораторном происхождении COVID-19 являются юридически ничтожными. На это в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" указал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения международного права подобные разбирательства возможно проводить только по одному международному документу – Конвенции по биологическому и токсинному оружию 1972 года. Однако, по словам академика, американцы из нее вышли.

"Если бы этого не произошло, тогда бы мы могли сегодня серьезно, во благо народов наших стран и всего человечества, разобраться в этом. Принять меры и, самое главное, сделать так, чтобы в будущем не было оснований кого-то в чем-то подозревать", – подчеркнул Онищенко.

Академик добавил, что обвинения со стороны США являются частью "торговой войны" против Китая.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала на официальном сайте Белого дома заявление, в соответствии с которым COVID-19 с высокой долей вероятности имеет лабораторное происхождение и распространился после утечки в китайском городе Ухань.

В документе утверждалось, что в коронавирусе присутствует такая биологическая характеристика, которая не могла возникнуть в природе самостоятельно.