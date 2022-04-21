Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Столичные врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек, сообщается в телеграм-канале Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 614 человек.
По данным Оперштаба, в Москве выявлено 616 новых случаев заражения коронавирусом, 152 человека были госпитализированы, 103 человека находятся на ИВЛ.
Кроме того, 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 2 928 человек с коронавирусом. Это на 2,95% меньше, чем днем ранее.
Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 875. От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 197 пациентов. Выздоровели 14 182 человека. Это на 12,5% меньше показателя предыдущего дня.
Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: