Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек, сообщается в телеграм-канале Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 614 человек.

По данным Оперштаба, в Москве выявлено 616 новых случаев заражения коронавирусом, 152 человека были госпитализированы, 103 человека находятся на ИВЛ.

Кроме того, 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 2 928 человек с коронавирусом. Это на 2,95% меньше, чем днем ранее.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 875. От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 197 пациентов. Выздоровели 14 182 человека. Это на 12,5% меньше показателя предыдущего дня.