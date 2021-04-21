Скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

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Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, жена балетмейстера Игоря Моисеева, скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

Отмечается, что прощание пройдет в субботу, 24 апреля, в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

"21 апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", – говорится в сообщении.

В ансамбле Ирину Моисееву назвали удивительной женщиной, которая являлась не только женой Игоря Моисеева, но еще его соратником и верным другом.

Кроме того, глава министерства культуры РФ Ольга Любимова также выразила свои соболезнования, отметив значительный вклад Ирины Моисеевой в развитие отечественной школы народного танца.

"Прискорбной новостью для всех нас стала смерть заслуженной артистки РСФСР Ирины Алексеевны Моисеевой, выдающейся солистки и педагога Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. На протяжении 80 лет ее жизнь была тесно связана с легендарным ансамблем", – отметили в пресс-службе Любимовой.

Ирина Моисеева родилась 7 февраля 1925 года, окончила балетную школу Большого театра. Потом она поступила на работу в Государственный ансамбль народного танца, где стала солисткой. Затем Моисеева работала в коллективе педагогом, в 1974 году вышла замуж за основателя и художественного руководителя ансамбля Игоря Моисеева и одновременно работала как его ассистент.