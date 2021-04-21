Росстат объяснил перенос публикации данных о доходах россиян перед посланием президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перенос публикации данных о доходах населения за первый квартал 2021 года перед посланием президента в Росстате объяснили необходимостью уточнить некоторую информацию, сообщает РБК.

Обычно эти сведения содержались в докладах "Социально-экономическое положение России", однако в опубликованном 20 апреля документе их не оказалось.

"Публикация данных о доходах в первом квартале 2021 года будет осуществлена в полной версии доклада "Социально-экономическое положение России" 29 апреля", – пояснили в Росстате.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян рекордно снизились в июле 2020 года. Во втором квартале прошлого года, на который пришелся основной удар пандемии, они сократились на 8%. Таких показателей не было с 1999 года. Тем не менее ситуация оказалась лучше, чем предсказывали экономисты. По их мнению, следовало ожидать двузначных цифр.

Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее), скорректированные на инфляцию.

В январе 2021 года в Росстате озвучили итоги 2020-го. Выяснилось, что в годовом выражении реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 3,5%. Это оказалось выше значений, которые ожидали в правительстве, – 3%.

Данные службы статистики свидетельствуют о том, что с 2014 по 2017 год доходы граждан сокращались, а в 2018-м зафиксировались близко к нулевой отметке. Увеличение на 1% было зафиксировано в 2019 году. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года – последнего года, когда наблюдался рост.

Ранее в Росстате назвали число бедных россиян по итогам 2020 года. Оказалось, что в четвертом квартале в стране уменьшилось количество людей, чей доход ниже прожиточного минимума.