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Общество

17:06

Телеканал RT выпустил ролики о самоизоляции к 150-летию Ленина

общество

Фото: youtube.com/rtrussian

Телеканал RT выпустил ролики о режиме самоизоляции. Видео приурочили ко дню рождения Владимира Ильича Ленина.

22 апреля будет 150 лет со дня рождения политического деятеля, одной из ключевых фигур в истории страны.

В RT решили показать зрителям как в 2020 году мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича Ленина. Например, об этом рассказывается в ролике под названием "Ленин и торт".

"Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом все отпразднуем", – следует из записи.

Еще одно видео "Ленин на удаленке". "Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом", – напоминают зрителям.

Владимир Ильич Ленин родился 22 апреля 1870 года. Был российским революционером, крупным теоретиком марксизма, советским политическим и государственным деятелем.

В конце 2019 года президент РФ Владимир Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея.

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