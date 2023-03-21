Синоптик посоветовал московским автомобилистам подождать со сменой резины до 5–8 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал московским автомобилистам подождать со сменой резины до 5–8 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Выходные дни были просто потрясающие – чудо, а не погода: голубое небо, ясное солнце, загорать можно. Но все-таки нужно обращать внимание на погоду в течение всех суток – ночи были очень холодными, температуры были до минус 10 градусов", – сказал синоптик на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.

Вильфанд уточнил, что в настоящее время автомобилистам не стоит менять зимнюю резину на летнюю, лучше подождать до 5–8 апреля и прислушиваться к мнению метеорологов. Обычно владельцы транспортных средств переходят на летнюю резину после схода снега, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс Погода" запустил новый прогноз "На дороге", который подскажет автомобилистам, когда менять резину и мыть машину.

Теперь водители заранее будут знать о том, какая видимость на дороге и с какой силой дует ветер. Они также будут предупреждены о гололедице, снегопаде и дожде. Кроме того, в новом прогнозе учитывается состояние дорожного покрытия и трафик движения.



Специалисты объяснили, когда автомобилистам стоит менять зимнюю резину на летнюю

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