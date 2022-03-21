Эксперт рассказал о поиске способностей у ребенка

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Для поиска способностей и интересных областей познания ребенка необходимы хорошие занимательные материалы. Такое мнение высказал педагог, директор Центра непрерывного математического образования Иван Ященко, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Ребенку не должно быть скучно на школьном уроке, но интересно на дополнительном занятии", – полагает специалист.
Ященко убежден, что школа должна не только давать знания, но и сохранять у детей интерес и любопытство.
"Это тонкая ситуация: нужно найти баланс между тем, что предложить, куда пригласить, дать попробовать и не заставлять. А после просмотра или посещения обязательно дать попробовать самому что-то несложное из новой области. И тогда ребенку может понравиться, и он этим займется", – заключил педагог.
Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы". В ее библиотеке сейчас размещены более 62 тысяч электронных сценариев уроков, свыше 11 тысяч видеоуроков, 348 учебников, более 30 уникальных виртуальных лабораторий, 74 тысяч тестовых заданий и больше 157 тысяч интерактивных образовательных приложений.
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