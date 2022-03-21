Врач предупредила, что перепады настроения могут быть симптомом опасного заболевания

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Перепады настроения, потливость, учащенное сердцебиение, тремор рук и потеря веса являются симптомами гипертиреоза – опасного заболевания щитовидной железы, при котором орган вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала врач-эндокринолог Мария Свиридова.

"Сердце стучит так, что, пациенты говорят, выпрыгивает из груди. Начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение: то, что раньше практически не раздражало, а проходило, теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками", – сказала специалист.

В большинстве случаев, подчеркнула она, такая клиническая картина типична диффузно-токсического зоба или болезни Грейвса-Базедова, которая требует срочного лечения.

Свиридова подчеркнула, что гипертиреоз бывает трех видов: первичный, вторичный и третичный. Все зависит от того, где возникли нарушения – в щитовидной железе, гипофизе или гипоталамусе. Кроме того, добавила эксперт, из-за влияния гормонов на органы и системы у пациентов может развиться почечная недостаточность или инфаркт.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова предупредила, что лень, апатия или раздражительность могут быть симптомами анемии, которая возникает из-за дефицита железа. Другие симптомы анемии – выпадение волос, ломкость ногтей, бледность и сухость кожи, одышка. Если человек замечает их у себя, нужно сдать анализ на гемоглобин и ферритин.