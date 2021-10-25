Названы симптомы, предупреждающие о проблемах с щитовидной железой

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Руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Сергей Панов рассказал о признаках, которые могут говорить о расстройстве щитовидной железы. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист призвал обратить внимание на случаи, когда человек испытывает эмоциональную подавленность, нехватку сил и хроническую усталость, что может предупреждать о недостатке серотонина и нарушениях.

Также опасным признаком является повышенная тревожность. Он пояснил, что при повышенной секреции гормонов щитовидной железой происходит взрыв возбудимости, а мозг получает яркие сигналы тревоги.

"Резкая потеря веса и слабость или наоборот быстрый набор веса. Вы можете правильно питаться, заниматься спортом, но все это не будет благотворно влиять на организм из-за нарушения обмена веществ", – пояснил Панов.

Специалист также рассказал о недостатке тироксина, приводящем к болям в мышцах и суставах. По его словам, это происходит из-за разрушения нервных клеток, которые и посылают сигналы мозгу.

О нехватке или излишнем выделении гормонов щитовидной железы может свидетельствовать повышенное или пониженное артериальное давление. Признаком нарушения работы органа также является повышение уровня холестерина в крови без видимых на то причин.

"Лечение для каждого человека индивидуально и назначается врачом, так как только по анализам и сопутствующим симптомам можно определить, в чем проблема у конкретного человека", – отметил Панов.

Эксперт рекомендует тем, кто обнаружил перечисленные признаки, записаться на прием к терапевту, чтобы выяснить, точно ли это проблемы с щитовидной железой.

Ранее врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, что зевота может снять стресс и активировать работу мозга. Но частый рефлекс, по ее словам, может быть симптомом некоторых заболеваний.